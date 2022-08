Perro aprovecha cambio de luz de semáforo para saltar de camión y orinar la llanta de otro vehículo

Los animales no dejan de impresionar a los internautas, quienes no paran de reír o conmoverse con cada uno de los clips que se publican en TikTok y otras redes sociales. Esta vez, un perrito fue el protagonista de un gracioso video por lo cuidadoso que fue en no ensuciar el camión de su dueño y aprovechar el cambio de luz del semáforo para hacer sus necesidades en la llanta de otro vehículo.

Las curiosas imágenes compartidas en la cuenta @Gatitosyperritoschidos dejaron sorprendidos a los usuarios y amantes de los animales, pues el astuto peludito resolvió rápidamente sus problemas fisiológicos en un auto que transitaba por el mismo carril.

Como se vio en la grabación, que se volvió rápidamente viral, la mascota quería orinar, por lo que saltó de la tolva del camión para realizar sus necesidades. Lo que generó mayor impacto fue que no lo hizo en su propia unidad, sino que bajó y buscó una llanta de un carro continuo, para luego volver a su camión aprovechando que la luz estaba en rojo.

PUEDES VER: Cumpleañero muestra su código de Yape para los invitados que no pudieron llevarle regalo

Un conductor que se encontraba en la misma vía no dejó pasar el momento y lo publicó en TikTok, red social en la que rápidamente acaparó la atención de los usuarios. Así, muchos seguidores aplaudieron el comportamiento del can que no quiso estropear el lugar en el que viajaba.

PUEDES VER: Joven le quita la zapatilla a su amigo y se lleva gran sorpresa al ver las medias que usaba

Perrito irrumpe en boda celebrada en la playa, orina las sillas de los recién casados y huye

Nada más magnífico como una boda frente al mar. El océano, la luz del sol reflejada en las olas y la brisa marina te pueden llevar a ti y a tu pareja a un entorno romántico que dará comienzo a una vida de felicidad juntos. No obstante, es probable que algunas cosas inesperadas sucedan durante el evento, tal y como les ocurrió a unos jóvenes en el día más importante de sus vidas. Las imágenes se han vuelto virales en TikTok.

La usuaria de TikTok Michelle Maprigat compartió un clip donde se puede apreciar a una pareja comprometiéndose en una playa. Segundos después, un travieso perrito llegó al lugar y orinó las sillas donde estaban sentados los novios.