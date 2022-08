Caballo se asusta al escuchar estallido de cohetes y pasa encima de mesas de restaurante

En más de una ocasión, se ha visto a los animales asustarse al escuchar el sonido de los cohetes. Un caballo no fue la excepción y en un video de TikTok se logró captar el instante en que el enorme mamífero pasó con su carruaje encima de las mesas de un restaurante.

A través del clip compartido en la cuenta @Ezorreras, se mostró cómo el desbocado caballo pasó a toda velocidad, sin importarle que había personas sentadas en las mesas disfrutando de una agradable cena.

Incluso la mesera del local mostró su sorpresa al salvarse de milagro, pues el potrillo se abalanzó encima de la mesa y no se detuvo al notar que podía estrellarse con algún mueble o transeúnte.

Las impactantes imágenes no tardaron en convertirse en virales y hasta el momento han logrado cerca de 200.000 visualizaciones en TikTok. Usuarios en redes sociales pidieron no utilizar fuegos artificiales para celebrar algún acontecimiento, pues los más perjudicados son los animales, al no resistir el sonido de estos.

“A ver si dejamos de utilizar los fuegos artificiales de una vez”, “El pobre está totalmente aterrado por los fuegos artificiales “, “Pobre caballo”, “La mujer de la mesa parece que no pierde la calma, ni el hambre”, “Tristes imágenes”, fueron algunas reacciones a la impactante publicación.