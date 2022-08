Harry Potter, Bad Bunny, Karol G: las fiestas temáticas más originales que impactaron en TikTok

La celebración de un cumpleaños es motivo de fiesta y algarabía para muchos. Actualmente, se ha puesto de moda realizar estas reuniones con las temáticas de los programas o personajes favoritos, pues solo una vez al año se puede congregar a la familia y los amigos más queridos. Por ello, en esta nota te presentaremos las fiestas con los arreglos más peculiares que se han visto en TikTok.

En más de una ocasión, los ciudadanos han quedado embelesadas con alguna telenovela, serie o programa especial. En el día de su aniversario, aprovecharon la oportunidad para dar tienda suelta a sus grandes anhelos, como disfrazarse del personaje que más admiraban o arreglar toda su casa con la comedia de su preferencia. Así tenemos a Harry Potter, Bad Bunny, entre otras estrellas que no participaron de la celebración de forma presencial, sino como parte de la decoración.

“Harry Potter”

Los 15 años se celebra una vez en la vida. Quizá por ello una adolescente pidió a sus padres preparar su fiesta e impactar a todos sus invitados. Keira, una jovencita residente de la ciudad de Monterrey en México no dejó nada a la imaginación y se preocupó hasta en el más mínimo detalle para que todo saliera como ella deseaba. Desde el vestido negro hasta los personajes de “Harry Potter” se hicieron presentes. Además de tomarse fotos con los invitados, los imitadores fungieron como chambelanes durante el vals de la joven, el cual fue musicalizado con el tema ‘15 rosas’ de SPARX.

“Pasión de gavilanes”

¿A quiénes no impactó la telenovela “Pasión de gavilanes”, protagonizada por el actor cubano Mario Cimarro y la colombiana Danna García? Más aún. Con la reciente producción, después de 20 años, las ‘jóvenes’ aún siguen suspirando con los fornidos ganaderos. Por ello, una joven cumplió el sueño de su madre y le festejó su cumpleaños, pero con uno de los personajes principales de la trama: Juan Reyes. Incluso, la muchacha realizó algunos trabajos de Photoshop para que pareciera que su mamá estaba al lado del esposo de la mayor de las hermanas Elizondo.

Bad Bunny

Benito Martínez, o más conocido en el ambiente musical como Bad Bunny, se ha convertido en otro de los famosos más pedidos en temáticas de cumpleaños. Más de una jovencita ha solicitado a sus familiares realizar el show central o las coreografías con música de la estrella puertorriqueña, sobre todo luego del lanzamiento de su último álbum, llamado “Un verano sin ti”. El cumpleañero se enganchó con sus canciones y se inspiró en ellas para la decoración, por lo que colocó láminas con formas de conejos, corazones y ojos en sus paredes. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el pedido que hizo a sus invitados: llegar a la fiesta vestidos de ‘conejito malo’.

Karol G

Karol G es otra de las cantantes de reguetón que goza del cariño y admiración de mucha gente. Una niña de solo 3 años fue una de ellas: la pequeña pidió a su mamá que le realizara su cumpleaños con la temática de la popular ‘Bichota’. Los familiares cumplieron su sueño y adornaron el interior de su sala con globos. Además, colocaron un mural con cuadros plateados, el cual iba decorado con las fotos de la intérprete colombiana.

Cucaracha

Los insectos no han sido ajenos a las temáticas cumpleañeras. Una niña dejó sorprendidos a sus familiares e invitados al pedir que le celebraran su fiesta con la decoración de una cucaracha.

Cada una de las temáticas se eligieron de forma especial por admiración a algún cantante o programa favorito. Foto: composición LR/captura de Facebook/@Chiquifiesta1

Cada una de las decoraciones de su fiesta infantil contenía la imagen de este insecto, al igual que el pastel de cumpleaños y la gelatina, que tenían la forma de una cucaracha. Aunque la idea dejó con los pelos de punta a más de un cibernauta, la que gozó al máximo fue la pequeña.

“El chavo del 8″

El gran Roberto Gómez Bolaños también ha sido incluido en esta pequeña lista. Un niño conmovió a miles al ingresar a su fiesta dentro de un barril, como lo hacía el ‘Chavo del 8′. Según mostró el viral de TikTok, cuando empezó a escucharse la canción de la vecindad, de inmediato, los padres trasladaron un cesto que simulaba ser el barril. De pronto apareció el pequeño con el traje del ‘Chavito’.

“The office”

Las series norteamericanas se hicieron presente en este recuento. Una mujer que cumplía 21 años quiso celebrar su cumpleaños de una manera diferente y pidió a sus invitados que asistan vestidos como personajes de su serie favorita “The office”.

Joven hace fiesta con temática de “qué querías ser de grande” y sorprenden con sus disfraces

¡Soñar no cuesta nada! No cabe duda que las personas piensan en una temática original para sus fiestas, con la intención de destacar y llamar la atención de miles en redes sociales. Esta vez, una joven no tuvo mejor idea que pedir a sus amigos que se disfracen de lo que imaginaron que querían ser de grandes cuando eran niños.

Por esta razón, cada uno posó frente a una cámara para enseñar el disfraz de la profesión que habían elegido. Desde un cura, una científica hasta una tarotista, se hicieron presentes en la celebración.