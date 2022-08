¿Quién es Iker, el ‘Niño millonario’ que obtuvo la placa de los 100.000 suscriptores en YouTube?

Iker, más conocido como el ‘Niño millonario’, es un creador de contenido de 5 años que ha destacado por su contenido en YouTube, tanto así que por su canal obtuvo la placa de los 100.000 suscriptores que otorga la plataforma de video.

Su contenido roba corazones

Iker comparte a menudo sus paseos, comidas y pláticas con otras personas. Además, posee una gran habilidad para bailar y es precisamente esto lo que ha conquistado el corazón de miles de personas en diversas redes sociales.

Hoy en día, tiene más de 210.000 suscriptores en su canal de YouTube. Las diversas escenas de sus videos causaron que los cibernautas creen memes y stickers que son muy compartidos en chats de WhatsApp y publicaciones de Twitter y Facebook.

La anhelada insignia

Las divertidas ocurrencias de Iker han causado ternura entre los internautas. A través de Instagram y otras redes sociales, el pequeño ha compartido una fotografía mostrando su primera insignia de YouTube. En la descripción de la imagen se lee un mensaje conmovedor.

“Cuando te digan que tus sueños no serán posibles, no les creas. Cuando te digan que lo que haces no está bien o que eres un inútil, no les creas”, escribió Iker.

En la fotografía compartida en sus redes sociales, se puede observar a al pequeño youtuber con una enorme sonrisa sujetando la placa en un lugar decorado con globos azules, rojos y plateados. La familia de el ‘Niño millonario’ había organizado una fiesta para celebrar el logro del pequeño.