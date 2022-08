Atleta se arrodilla para pedirle matrimonio a su pareja, pero sufre un calambre en ese instante

Un atleta había terminado una competencia de carreras en Estonia y pensó que pedirle matrimonio a su novia sería una buena idea. Nunca imaginó que esa pedida de mano iba a ser la prueba más difícil que le tocó vivir, pues los calambres casi le impiden alcanzar su objetivo.

En el video compartido en Facebook, se puede observar que el deportista español Cristian Moriatiel se encontraba decidido a proponerle matrimonio a su novia. El joven se arrodilló con el anillo en la mano, solo para colapsar en agonía.

Inmediatamente, le dio un calambre, lo que hizo que se caiga con el anillo en su mano. Dos hombres, sin dudarlo, comenzaron a masajearlo. Moriatiel subió con el rostro contraído para hacer la pregunta a pesar de todo y, finalmente, ella dijo que sí.

Los usuarios no dejaron pasar la ocasión para hacer comentarios ante este hecho. “No sé si lloró por la emoción o por el calambre”, “Ese calambre era una señal de que no debía hacerlo”, “Cuando el destino te muestra algo que no es conveniente”, fueron parte de los textos escritos en las redes sociales.