Peruana se sube a un bus de transporte público por primera vez y asegura que “se parece a un tagadá”

Viajar en un vehículo de transporte público es tener adrenalina garantizada. La velocidad, frenazos y más convierten el recorrido en lo opuesto a un viaje de placer. Estos son los medios más usados por miles de peruanos. Sin embargo, no todos han tenido el privilegio de subirse a uno de estos.

Gata Fiera es una usuaria de TikTok que compartió, a través de un video viral, su experiencia subiendo a un bus de transporte público por primera vez. El hecho simplemente desató las risas en diversas redes sociales.

El video viral muestra a la joven retirando dinero en efectivo de un cajera para poder pagar el pasaje del bus. Gata Fiera confesó que en un pricipio le dio un poco de temor la idea de estar en este medio de transporte. Sin embargo, dijo la emoción se apoderó de ella cuando estuvo subida en el vehículo.

“Es super divertido, hasta hicimos amigos y todo. Se parece a un tagadá. No sé por qué no me subí antes”, confesó la joven en su video viral. Finalmente, recomendó a todos sus seguidores a vivir esta experiencia: “Es una experiencia distinta y super chevere, se las recomiendo”.

Gata Fiera escribió en la leyenda de su publicación: “No soy pituca, es comedia”. Hasta el momento el video suma más de 441.000 visualizaciones y 34.000 me gusta.