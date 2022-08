Hombre descubre que toda su vida escribió mal su nombre y su reacción se hace viral

A través de TikTok ha sido compartido un video que ha dejado sorprendidos a miles de usuarios en esta y otras redes sociales. ¿Alguna vez imaginaste que ibas a pasarte la vida escribiendo mal tu nombre? Esto fue lo que le ocurrió a un hombre que, después de muchos años, se dio cuenta del grave error que había cometido.

Se trata de Allan Grainger, o al menos así creyó que se escribía su nombre. Este señor de 61 años se pasó toda su vida escribiéndolo mal. Sin embargo, eso no es todo, ya que incluso se hizo un tatuaje de este sobre su piel.

Fue su hija Mya quien se dio cuenta de que el nombre de su papá era Alan y no Allan. “No podía creerlo, llevo toda la vida escribiendo mi nombre así. Cuando mi hija lo dijo, pensé que me estaba tomando el pelo. Me quedé boquiabierto”, dijo Grainger a Daily Mail.

Según se aprecia en el video de TikTok, la partida de nacimiento de Alan muestra el nombre con una sola ‘l’. Sin embargo, todos los documentos, como licencias de conducir y certificado de matrimonio, están firmados como Allan.

“Creo que fue un error en la partida de nacimiento porque mi madre no me hubiese permitido nunca escribir y deletrear mi nombre de esa manera: Alan”, mencionó.

El video de esta divertida anécdota sumó más de 50.000 reproducciones, además de hilarantes comentarios. Muchos usuarios entraron en duda al considerar que también les podía haber pasado algo parecido.