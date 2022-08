Chofer arma grupo de WhatsApp para advertir a pasajeros que está próximo a llegar a su paradero

Las redes sociales continúan imparables con cada historia que publican y que logran sacar una lágrima o hacer reír a los cibernautas por el divertido contenido. Esta vez, un chofer de bus en Argentina fue aplaudido por sus usuarios por su notable idea para evitar que sus pasajeros lleguen tarde al trabajo. El clip no tardó en viralizarse en TikTok.

“Es el chofer que más de un ciudadano quisiera tener”, señalaron con frecuencia los usuarios de TikTok al enterarse de que el conductor del bus de la línea 74 armó un grupo de WhatsApp con sus constantes pasajeros para advertirles que estaba cerca de llegar al paradero donde siempre lo abordaban.

Aunque usted no lo crea, Miguel, como fue identificado el solidario hombre, quiso evitar que sus clientes llegaran tarde al trabajo o al lugar donde se deseaban llegar. Con solo un mensaje de WhatsApp, el sujeto avisaba que estaba muy cerca de sus casas para que salieran a tiempo y lograran subir a su unidad.

“Estamos llegando a 9 de julio, Sole, chicos, vamos”, se logró leer en uno de los mensajes que recibieron los usuarios. Los beneficiados pasajeros señalaron que fue una grandísima idea, puesto que Argentina se encuentra en plena estación de invierno.

Los pasajeros que toman ese colectivo con ese chofer están realmente conformes y contentos con la idea y la forma de trabajar del colectivero porque realmente es de gran ayuda para todos ellos.

“Todos los días me tomo el 74 para ir a laborar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de WhatsApp”, escribió otro de los clientes de la ruta 74. “Ojalá algún chofer del 20 sea así de caritativo. Así no me clavo 40 minutos en la parada cuando voy a cursar”, fue otro mensaje que dejaron en la publicación. Como era de esperarse, el clip ha logrado miles de visualizaciones en TikTok.