Joven pide a su mamá que le compre un ropero, pero ella le hace uno con la refrigeradora vieja

En las imágenes compartidas por la cuenta @yulmar0 se conoció la historia que ha sorprendido a miles de usuarios en TikTok. ¿Qué pasó? Una joven quiso que su mamá le diera un nuevo guardarropa y esta la sorprendió con su gran creatividad por intentar cumplir su pedido.

La muchacha le había dicho a su madre que quería un ropero nuevo donde pueda ordenar sus prendas de vestir. Ante esta solicitud, la mujer le preparó una sorpresa para que pueda tener lo que tanto quería.

Debido a que tenían un refrigerador antiguo y sin usar, la mamá decidió renovarlo para dejarlo listo como un armario. Así, lo colocó en el cuarto de su engreída para enseñarle su nuevo mueble hecho.

El video viral de TikTok cuenta con más de 1 millón de visualizaciones. “Quizás no hay dinero; sin embargo, tu mamá es muy creativa y te apoya”, “Cuando no se puede se las ingenia”, “Por lo menos tiene ropa.... Yo a cada rato voy a mi heladera y no tiene nada”, “Eso sí es reciclar. Está demasiado original”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.