Ladrón roba el celular a joven, pero antes deja que responda la ‘última llamada’ de su novia

La delincuencia ha incrementado con el paso de los años. Actualmente, no hay lugar que esté exento de ladrones que hacen de las suyas, arrebatándole a los ciudadanos sus pertenencias. Un joven que pasó por esta desafortunada experiencia publicó en un video de TikTok la inusual respuesta de un hampón al ver que el teléfono que había sustraído no paraba de sonar.

Mediante la cuenta @Alancruzmx, el usuario contó que fue víctima de un hombre que se le acercó para despojarlo del celular que llevaba. No obstante, al momento del atraco, el aparato electrónico no dejaba de timbrar.

Al parecer, el facineroso se compadeció de su víctima y lo dejó contestar una llamada de su novia, para ‘evitar que pensara que estaba con otra mujer’.

“Cómo olvidar cuando en medio de un asalto mi novia estaba marcándome y el ratero me dijo ‘Contéstale, no vaya a pensar que estás con otra chica. No te quiero meter en un problema, pa’”, dijo el muchacho en su video de TikTok.

Tras haber realizado la llamada, el victimario se marchó del lugar con su botín. El muchacho aseguró que el delincuente tuvo un ‘noble gesto’ al dejarlo contestar la llamada.

Usuarios en TikTok no tardaron en dejar sus comentarios y miles no pararon de reír con la curiosa experiencia del joven.

“Los modales hacen al hombre”, “A mí me asaltaron y no tenía cel y solo tenía100 pesos. Se los ofrecí, pero me dijo ‘no, no te preocupes, así está bien’ y yo ‘¿seguro?’ Y él ‘sí, sí no te preocupes’”, “A mí cuando me asaltaron trabajaba en una farmacia. El asaltante me dijo ‘agarra dinero para ti también’ y yo ‘no, gracias así está bien’”, “El ratero ‘soy un villano, pero no un monstruo amigo’”, fueron algunos de los divertidos comentarios de los seguidores en redes sociales.

