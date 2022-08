Profesora le pone una ‘trampa’ a sus alumnos en el examen final y solo 4 aprueban

A través de TikTok miles de usuarios quedaron impresionados con el viral de una profesora. ¿Qué sucedió? La mujer había armado un examen para sus alumnos con una pequeña ‘trampa’. Lo único que los menores tenían que hacer era leer bien las instrucciones, pero pocos fueron los que comprendieron y sacaron una nota aprobatoria.

“Solo pon tu nombre y no contestes nada. Entrega tu examen a la maestra (no digas nada), aprobarás el examen inmediatamente, pero si ya contestaste no se vale borrar, continúa con tu examen”, indicaba el apartado número 13 de la evaluación entregada por Hilda (@oyehildaa).

Pese a que la joven maestra les indicó que lean bien el examen y todas las preguntas antes de contestar, los jóvenes siguieron con su prueba. Cuando se percataron de la ‘trampa’, varios no aguantaron la risa; sin embargo, tuvieron que continuar según la indicación.

“Les dije que tenían que contestar solo con lapicero. Eso pasa por no leer todo el examen antes de contestarlo”, precisó la profesor en el video.

Si bien no todos siguieron la instrucción, la mujer destacó que algunas de sus alumnas lograron cumplir con lo designado. “Solo 4 aprobaron sin problema”, añadió en el viral clip que logró obtener miles de reproducciones en la famosa red social.