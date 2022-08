Novios piden casarse con canción de “Los caballeros del zodiaco” en lugar de la marcha nupcial

Hay novios que prefieren salir de lo tradicional en su matrimonio. Este es el caso de unos esposos que se viralizaron en TikTok por reemplazar la famosa marcha nupcial con una peculiar canción. Al ritmo de “Pegasus fantasy”, tema del anime “Los caballeros del zodiaco”, la pareja se preparó para darse el tan ansiado “sí, acepto”.

“Con todo el poder, llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará”, interpretó la cantante que iba acompañada de un grupo de músicos. La escena no pasó desapercibida para los invitados, quienes disfrutaron de la música y el emotivo momento.

Mientras el camarógrafo les hacía una sesión de fotos en el improvisado altar, la pareja se mostró contenta por escuchar el pedido que habían realizado. “Cuando eres fan de ‘Los caballeros del zodiaco’”, fue la reacción del usuario @coroselah, quien registró la escena.

Como era de esperarse, los cibernautas reaccionaron al clip con emotivos mensajes. “Así con gusto uno se casa”, “Si mi boda no es así, no quiero nada”, “Qué hermoso”, “Ya me animé para el matrimonio”, fueron algunos comentarios destacados.

Hasta el presente, el video publicado en TikTok logró obtener más de 92.000 reproducciones y 2.000 ‘me gusta’ en poco tiempo.