No tenían para luces psicodélicas y ponen un costal en el foco para lograr un efecto similar

Un corto viral de TikTok dejó en claro que el peruano es ingenioso ante cualquier inconveniente. ¿Qué sucedió en el video? Un grupo de amigos habían organizado una fiesta y algunos se percataron que no tenían luces de colores. Con ayuda de un costal de rafia, los jóvenes se las ingeniaron para resolver el problema y disfrutar del ambiente.

Tal como se mostró en el video de @enek.music, el joven y sus amigos estaban disfrutando de la música en la casa hasta que notaron que algo hacía falta. Las luces blancas que alumbraban el lugar no eran suficientes para los presentes, quienes buscaron una solución.

Al no tener luces de colores, uno de los jóvenes tomó un costal de rafia rojo y, con la ayuda de una silla, se acercó al foco. Para simular un ambiente de discoteca, colgó la bolsa alrededor de la luz y la habitación tomó un color rojizo de un momento a otro.

Una vez que solucionó el pequeño inconveniente que tenían, los amigos siguieron con la fiesta que habían organizado. “Ingenio peruano”, fue la reacción del hombre que grababa la escena desde su celular.

El clip no tardó en viralizarse y logró obtener miles de reacciones en TikTok. “Perú no domina el mundo porque no quiere”, “Top 5 personas que podrían romper el multiverso”, “Él no ve problemas, ve soluciones”, “Cuestionen los métodos, no los resultados”, bromearon algunos.