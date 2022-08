Astuto ratón se esconde debajo del cuerpo de un gato para evitar ser cazado

A menudo se dice que los gatos son animales muy astutos y expertos cazadores. Ningún ratón se les puede escapar por más rápido que estos sean. Sin embargo, en un video publicado en TikTok se vio el preciso instante en que un intrépido roedor timó a un minino, lo que sacó más de una sonrisa en los cibernautas de las redes sociales.

El protagonista de este nuevo viral fue un felino de color negro, que estaba muy entusiasmado al notar la presencia de un pequeño roedor. El animal puso toda su atención en la rata, que buscaba una forma de escabullirse y evitar convertirse en la cena de ese día.

Como se logró ver en la grabación publicada en la cuenta @Honeyccutepet, el sagaz ratoncito avanzó unos metros, hasta que encontró el lugar perfecto para escapar de la mira del gato. No tuvo mejor idea que esconderse debajo del minino, mientras que este miraba a todos lados esperando hallar a su presa.

Las imágenes sacaron más de una carcajada en los cibernautas y hasta el momento ha logrado más de 4,6 millones de visualizaciones desde su publicación en la popular plataforma china TikTok.

“La versión de Tom y Jerry”, " El ratón: ‘si no me muevo, no me ve’”, “Lo busqué igual que el gato, pero luego me di cuenta en dónde estaba”, “Como cuando buscas el celular con desesperación y lo traes en la mano”, “Y yo creyendo que eso solo se veía en las caricaturas”, fueron algunas reacciones a la divertida publicación.

