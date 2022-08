‘Señora Católica’ acude a discoteca y ocupa el lugar del DJ en plena fiesta

En México, una mujer se ha vuelto popular en redes sociales como Instagram y TikTok gracias a su peculiar contenido. Su nombre es Erika Edith Navarro, pero todos la conocen como ‘La señora católica’. Un reciente video de esta señora en una discoteca ha causado furor en internet.

Esta mujer se hizo viral por criticar a las personas ‘pecadoras’ por su forma de vestir, gustos y otros comportamientos. Sin embargo, un video de TikTok revela cómo esta señora se divierte poniendo música en un centro nocturno.

Con unos audífonos, un rosario y una imagen religiosa, la ‘Señora católica’ mostró su gran talento para la música. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la mujer aseguró haber recibido un mensaje de Jesús: “Hay que ir a donde está el pecado”.

“Por eso voy a donde está el pecado: ferias, discos, bares, pero yo no voy a tomar para que no me inventen. No voy a llevarme un muchachón, no voy a eso. Voy a poner música para que se conviertan. Tan solo llevo el espíritu de Dios en mí para que se santifiquen”, dijo la mujer.

Como era de suponerse, la presencia de Erika en dichas fiestas se hizo viral de inmediato. Incluso, en el video viral se puede ver cómo la señora inicia su intervención musical con el Avemaría en remix.