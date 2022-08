Perrito no quería hacer del baño en casa y sale por una ventana, pero se atora entre las rejas

Los animales continúan sacando miles de risas a los cibernautas por los hilarantes clips que protagonizan. Ciertamente, un perrito en TikTok se llevó el show al quedarse atrapado entre unas rejas cuando quería escapar de su vivienda para no ensuciarla.

Este animalito tiene la costumbre de hacer sus necesidades fuera de la casa cuando sus amos lo llevan al parque. Sin embargo, el día del accidente habían olvidado sacarlo a pasear y lo dejaron solo por varias horas.

El can no quería hacer del baño en su hogar, por lo que tomó una drástica decisión y aprovechó que una ventana estaba abierta para salir por ahí. Los esfuerzos del perro no pudieron volverse realidad debido a las rejas que protegían el vidrio. Aunque trató de pasar por ellas, no pudo hacerlo y se quedó atorado.

En las imágenes compartidas por la cuenta @fergutierrezquinz, se puede observar cómo este can colgaba a mitad de la calle. Su cabeza y patas delanteras estaban afuera de la casa y el resto de su cuerpo dentro. Una vecina, que lo vio cometer la travesura, lo comunicó a sus dueños, quienes llegaron a la escena rápidamente.

Los jóvenes se llevaron una gran sorpresa al ver la posición en la que estaba su engreído. Intentaron sacarlo, pero, debido al estrecho espacio, no lo lograron. Al final, tuvieron que buscar un arco de sierra para cortar el metal y liberarlo.

El video viral de TikTok cuenta con más de 2 millones de visualizaciones. “Y todavía se ríe el perrito”, “Perro: bueno, lo tenía que intentar”, “Se nota que no se arrepiente de nada, ja, ja, ja”, “Su cara de tranquilidad. Él sabe que, así toque tumbar un muro, primero es él”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los usuarios.