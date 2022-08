La llegada de un nuevo miembro a la familia siempre será sinónimo de alegría; sin embargo, no para todos es así. Este es el caso de un travieso perrito que parece no tolerar la idea de ver a su dueña con su bebé recién nacida. El video que muestra su reacción al conocerla ya es viral en Facebook y TikTok.

Fue a través de los canales de The Dodo, que se hizo conocido este video. En el conjunto de clips se puede observar cómo una mujer espera a que su bebé crezca un par de meses para por fin presentársela a su perrito.

Nada salió como esperaba. Cuando puso a la bebita frente al can, este trató de ignorarla y no quiso voltear a verla. “No finjas que no la ves”, se oye decir a la madre mientras intenta llamar la atención de su mascota.

PUEDES VER: Perrito se divierte con su dueño al subirse a scooter y deslizarse por la calle como un niño

Así fueron pasando los días y el animal se rehusaba en todo momento a acercarse a la pequeña. Sin embargo, todo cambió al poco tiempo, pues hoy se han convertido en grandes amigos.

Cuando el perrito entró en confianza, comenzó a jugar con la bebé y pronto se volvieron inseparables. Esta tierna historia se hizo viral en Facebook y miles de usuarios alrededor del mundo no tardaron en reaccionar.