Fernanfloo genera polémica al responder si odia a peruanos: “A mis amigos indígenas, nunca”

En Twitch existe una gran cantidad de streamers de habla hispana, uno de los más reconocidos es sin duda Fernanfloo, un joven salvadoreño de 29 años que hace poco la rompía también en YouTube. Cada cosa que hace o dice este influencer se vuelve rápidamente viral en diferentes plataformas digitales.

Hace unos días, Fernanfloo realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Twitch y los usuarios le preguntaron si odiaba o no a los peruanos. Ante esto, el influencer salvadoreño respondió: “Para nada, nunca, jamás. A mis amigos indígenas, nunca”.

De inmediato, el salvadoreño trató de dejar en claro que sus comentarios no habían sido con malas intenciones. “Va sin malicia, lo que pasa es que la gente lo ve sin contexto, gente que no me conoce y les caigo mal”.

A pesar de sus declaraciones, Fernanfloo no contaba con la avalancha de comentarios que trajeron sus palabras, en especial de usuarios peruanos. La mayoría de estos, por no decir todos, le reprocharon sus expresiones.

“Sé un poco de psicología y cuando dijo que no odia a sus amigos “indígenas” miró a la cámara rápidamente porque se dio cuenta de que otra vez le ganó la boca. Así de simple”, “Siento que nos agarró mucho cariño con esas bromas de poco gusto, pero las usa para que tenga más vistas y así se haga más conocido en Perú. Una fea manera de conseguir gente”, fueron algunos comentarios.