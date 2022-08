Mujer compone un rap para pedir al padre de su hijo que deposite el dinero de la pensión

A menudo, las parejas que no logran un entendimiento mutuo optan por la separación y si hay hijos de por medio llegan a un acuerdo con pago de manutención y horas de visita. Sin embargo, existen personas que no logran establecer un pacto y muchas veces hacen hasta lo imposible para exigir una pensión a sus exconvivientes frente a la falta de responsabilidad de la otra parte, como sucedió con una mujer cuyo audio no tardó en convertirse en viral en TikTok.

La protagonista de este nuevo viral fue una madre que no encontró mejor forma que componer un rap y publicarlo en la cuenta @marianacastillogg, para hacerle recordar al padre de su hijo que le envíe la pensión de alimentos de su pequeño.

“Yo, acá, ando pasando las vergüenzas para que el ´Mimo´ me haga una transferencia. ¿Qué piensas? Elías nos sale caro, ¿quién le manda a haberse divorciado?”, rapeó la mujer ganándose los aplausos de los cibernautas.

PUEDES VER: Perrito se divierte con su dueño al subirse a scooter y deslizarse por la calle como un niño

Desde su publicación, el clip ha logrado más de 27 millones de visualizaciones y ha generado un sinnúmero de comentarios de los usuarios.

“Yo a mi novia le doy 4000 para el súper y ni tenemos hijos”, “Con razón mi ex me dijo que le rapeara”, “Mi papá nos da 500 por mes y eso que somos 2″, “El papá de mi nena le da 3.000 por semana, y aparte para sus gustos y salidas. Si existen muy buenos papás”, fueron algunas reacciones de los seguidores de TikTok.