Mujer no tolera ver la ropa desordenada en una tienda y ayuda a trabajadores a acomodarla

Miles de usuarios en TikTok han quedado impresionados al ver un reciente video viral subido en la plataforma. ¿Qué ocurrió? Un par de jóvenes fueron a un centro comercial con su madre y ella sorprendió con su reacción mientras paseaba. Las imágenes de este divertido momento ya son tendencia en las redes sociales.

En el video compartido por Val Siancas se puede ver cómo ella y su familia salen a pasear en un concurrido centro comercial. “Saquemos a mi mamá para que se relaje de la casa”, se lee en el clip.

Sin embargo, los planes de estos jóvenes se vieron estropeados, pues su madre no pudo con su genio y, apenas vio una prenda desordenada, decidió tomarse su tiempo para acomodarla y dejarla en su sitio tal y como estaba.

Al parecer, hizo lo mismo en reiteradas ocasiones, por lo que su hija decidió grabarla. “Maniática”, es la palabra con la que esta usuaria describió el comportamiento de su mamá.

Tras publicar el video en TikTok, más de 29.000 usuarios dejaron un ‘me gusta’, además de divertidos comentarios. “Se llama respeto por el trabajo de otros y de eso se aprende”, “No me voy a reír porque yo soy igual”, “Yo hago lo mismo; no me gusta ver la ropa desordenada”, fueron algunos de ellos.

Joven finge desmayarse ante su gato para ver su reacción y este sorprende con su comportamiento

En las imágenes compartidas por la cuenta @matheojvd en TikTok se pudo observar cómo el joven se echó en el suelo y fingió haberse desmayado para saber cómo actuaría su gato ante la escena.

Él quiso conocer cómo reaccionaría su minino al verlo, por lo que grabó cada momento. El minino, cuando lo vio tirado y sin moverse, se acercó despacio y comenzó a maullar. Al no notar alguna respuesta, el felino continúo emitiendo sonidos para advertir a otros familiares. Además, se acercó a una de las puertas de la casa para rasparla con sus uñas y así lograr que alguien llegara a socorrer a su amo.