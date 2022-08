Joven española prueba yuca por primera vez y queda impresionada con su sabor

La gastronomía peruana suele causar una buena impresión en las personas de otros países y, esta vez, no fue la excepción. En esta ocasión, la reacción de una joven española al probar la yuca por primera vez en su vida cautivó a miles de usuarios en TikTok. La muchacha probó este delicioso tubérculo acompañado con arroz y frejoles.

En el clip, se puede ver a la chica con un tenedor y cuchillo en sus manos. De inmediato, dirigió sus extremidades hacia el plato de comida que tenía servido en la mesa. Enseguida, cortó un pedazo de yuca y probó el alimento por primera vez. Sin titubear, afirmó que el sabor era parecido al de la papa, pero cuando quiso explicar a profundidad, no pudo definirla.

La joven recibió la sugerencia de la señora que le vendió el alimento para que pruebe la yuca con un poco de ají que tenía dentro de una botella. Por ello, la española se echó un poco en el plato y luego degustó nuevamente, afirmando que el picante le dio un sabor más delicioso.

Este contenido multimedia fue difundido por el usuario de TikTok @marinayers. El material ha obtenido más de 261.900 ‘me gusta’ y 1.629 comentarios.

“El ají puesto dentro de la botella de Inka Cola, clásico (risas)”, “Siempre es arroz con otros alimentos, si no lleva arroz, no es comida”, “Su reacción dice poco, pero el sabor no lo pudo describir”, son algunos mensajes dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.