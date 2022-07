Alumnas querían bailar trends de Bad Bunny y Anitta, pero su maestro les enseña una de “Grease”

¡Te sentirás identificado! A diario, grandes y chicos se dejan llevar por pegajosos ritmos al copiar las coreografías que se vuelven virales en TikTok. Por esta razón, un grupo de adolescentes trató de hacer unos trends de moda en plena clase. Sin embargo, su profesor cambió esa idea para enseñarles unos pasos de la película “Grease”.

Al parecer, las alumnas pretendían demostrar su talento con “Envolver” de Anitta o con las canciones del último álbum de Bad Bunny. Sin embargo, el docente las escuchó y estuvo en desacuerdo.

Fue entonces que puso en marcha un plan para hacerlas bailar como los personajes de Danny Zuko y Sandy, interpretados por John Travolta y Olivia Newton-John. Con el fondo musical de We Go Together, ensayaron por unos minutos.

Luego, grabaron el resultado final que fue aplaudido por miles de usuarios tras ser divulgado en la propia cuenta del maestro llamada @carlospazruiz en TikTok. Incluso, consiguió más de 851.600 reproducciones que lo convirtieron en tendencia. “El que menos bailó esto en el cole, ¿sí o no?”, escribió en la descripción.