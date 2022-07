Doble de Will Smith aparece en el Centro de Lima y su gran parecido sorprende a peatones

¡No creerás que es un imitador! Recientemente, un joven acaparó la mirada de miles de usuarios en Twitter después de que se presentara en el Centro de Lima como el doble de Will Smith. Las personas que estaban cerca del lugar quedaron gratamente sorprendidas con el parecido físico que el hombre tenía con el actor y se animaron a tomarse fotos.

En el clip se puede ver al imitador cuando acepta tomarse fotografías con un padre y su pequeño hijo. Luego, una mujer se le acercó y le pidió una captura del momento junto a quien sería su artista favorito. Los presentes le dieron una colaboración al muchacho.

Lo más curioso es que el doble de Will Smith comenzó a actuar como el verdadero actor estadounidense. En un momento se puso a bailar de una forma muy llamativa y graciosa.

Este contenido multimedia fue difundido por el usuario de Twitter @juliaelena23. El material ha obtenido más de 364 retuits y 1.926 comentarios.

“No puedo creerlo, es idéntico. Will Smith debería ver esto”, “No me vengan a decir que es doble, porque ese de ahí es Will Smith”, “Si no fuese por la talla, diría que es él, qué bestia el parecido”, fueron algunos mensajes dejados por los cibernautas.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.