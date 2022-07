Viajeros aprovechan intenso tráfico para bailar “La chismosa” en plena carretera peruana

Miles de personas aprovecharon el feriado largo por Fiestas Patrias para salir de viaje y conocer nuevas ciudades de nuestro hermoso Perú. Sin embargo, muchos no contaron que las principales carreteras estarían saturadas por vehículos y ómnibus que buscaban un paradisiaco destino cerca de la capital limeña. Pero, al parecer, a un grupo de viajeros no les importó el tráfico y encontraron una singular forma de hacer su espera más agradable. El video no tardó en convertirse en viral en TikTok.

Los viajantes esperan feriados largos o fechas importantes para ir a vacacionar unos días y descansar del estrés laboral. No obstante, a menudo, ante la alta afluencia de personas, las vías, usualmente, se ven afectadas por la gran cantidad de vehículos que hacen largas filas para llegar a su destino.

Eso, precisamente, les sucedió a unos turistas cuando transitaban por una de las carreteras peruanas, pero encontraron una divertida manera de pasarla bien. Los hombres y mujeres bajaron de sus unidades y se pudieron a bailar una pegajosa canción interpretada por el grupo Los campesinos de Bambamarca.

Como se vio en la grabación de @Marycruzm18, los pasajeros de buses y unidades pequeñas se pararon en medio de la autopista y comenzaron a bailar a ritmo de “La chismosa”.

Usuarios en TikTok no pararon de reír con las imágenes y miles se animaron a dejar sus hilarantes comentarios.

“Esa es la actitud. A mal tiempo buena cara”, “Qué buena. Feliz 28 de julio, hermanos peruanos”, “La cosa es pasarla genial donde sea”, “Amo a mi país”, “La diversión está en uno mismo”, fueron algunas reacciones a la publicación en redes sociales.