Influencer regala PC gamer a la primera persona que le lleve un pollo a la brasa sin papas

¿Cuestión de suerte? En ciertas ocasiones, los creadores de contenido tienen ocurrentes ideas que terminan siendo una gran oportunidad para sus seguidores o algún suertudo que los encuentre. El tiktoker peruano Jeanma Sánchez decidió entretener con sus bailes a las personas que transitaban cerca al centro comercial Real Plaza de Centro Cívico con un premio sorpresa, que consistía en algo muy simple.

Las imágenes mostraron a Sánchez con un trozo de cartón que decía lo siguiente: “El primero en traer 1/4 de pollo a la brasa sin papas se lleva una PC gamer”. El joven paseaba por los alrededores del centro de ventas mientras se movía de manera divertida con el cartel, pero lamentablemente casi nadie se atrevió a hacer lo que indicaba el reto.

Poco después, el influencer fue sorprendido por un muchacho de traje formal que aseguraba haber cumplido su pedido. Acto seguido, le mostró lo que contenía su bolsa: un pollo a la brasa sin papas. De esta forma, se hizo acreedor de todos los componentes de una computadora gamer.

Miles de internautas de TikTok no podían creerlo, puesto que muchos pensaron que se trataba de una broma pesada. “A mí me costó comprarla y viene un señor con su pollo”, “Cómo no estuve ahí”, “¿Y si solo se llevó el case de la PC?”, fueron algunos de los comentarios más destacados de los usuarios.