Gatita sin cuerdas vocales sorprende a miles con su singular forma de ‘maullar’

¡Ella es perfecta! Un muchacho compartió su tierna historia con la gatita que adoptó, puesto que la considera muy especial por una linda razón. Se trata de Blue, una felina con discapacidad que, al no poder maullar, logra comunicarse de otra manera. A través de TikTok, se compartió el video viral de esta linda minina.

En la grabación, el dueño de Blue plantea la siguiente pregunta a la audiencia: “¿Alguna vez has escuchado una gatita muda?”. Acto seguido, él hace un sonido para llamar la atención de su mascota y esta responde con el aire que respira.

Esta curiosa escena conmovió a miles de usuarios, quienes no dudaron en comentar y contar experiencias similares. Según el autor del clip (@BlueShirom), la felina no puede maullar, ya que nació sin las cuerdas vocales.

“No puedo creerlo, mi bebé es igual. No creí encontrar otro gatito así”, “Te amo por ‘hablarle’ en ‘mudo’ para que no se sienta mal, por no poder decir miau”, “Yo pensaba que la mía también era muda, porque solo abría su boca sin emitir sonido, pero no es así”, “Yo pensaba que no sabía maullar”, comentaron algunos internautas de TikTok.