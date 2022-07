Padrino de boda entrega camioneta 0 km como “pequeño presente” a recién casados en Puno

Nuestro país es uno de los destinos con mayor diversidad cultural, no solamente por sus increíbles paisajes y deliciosa gastronomía, sino también por sus costumbres que sorprenden hasta a los mismos peruanos. Así sucedió con una pareja de recién casados que celebró su unión junto a sus familiares y amigos en Juliaca, Puno. Sin embargo, esta vez toda la atención del evento se la llevó el padrino de la boda, quien dio un discurso para la entrega del llamativo vehículo. La escena se viralizó a través de TikTok.

“Este pequeño presente para que le des uso con todo cariño”, expresó don Víctor, el padrino de la boda.

Al parecer, la pareja de esposos aún no contaba con un auto propio para iniciar su nueva etapa juntos, así que don Víctor, como padrino de la boda, decidió obsequiarles una camioneta 0 km y unas cajas de cerveza para homenajearlos. No sin antes darles unas palabras de aliento y compartir con todos los presentes, quienes no dudaron en aplaudirlo.

“El cielo es el límite”, concluyó el padrino. “Una humildad”, agregó el maestro de ceremonia, quien destacó el regalo de don Víctor y su esposa doña Justina.

Según varios usuarios peruanos, este tipo de celebraciones se denomina ‘Palpa’. Este consiste en la entrega de ostentosos presentes de parte de los padrinos y familiares de los novios.

Por otro lado, en el clip viral también se pudo observar cómo la pareja y sus familiares tomaron las botellas de licor para hacer la ‘Challa’, una costumbre aymara que consiste en humedecer el piso y/o el obsequio para darle protección.