Restaurante se hace viral al utilizar el vaso de una licuadora como su nueva lámpara colgante

Las redes sociales son el espacio en el que las personas pueden publicar diversos clips que generan curiosidad entre los cibernautas. Ciertamente, a través de TikTok, un local de comida sorprendió con una nueva propuesta para iluminar los espacios donde comen sus clientes.

En las imágenes compartidas por la cuenta @lukostchuk1 se puede observar la novedosa lámpara que el restaurante había adquirido para llamar la atención de sus comensales.

Este objeto sorprendió a miles por no ser una de las típicas decoraciones que se utilizan en los establecimientos de comida. Los dueños habían puesto un vaso de licuadora colgando del techo.

Mientras que algunos afirmaban que se trataba de una forma ahorrativa de adornar el interior del local, otros mencionaban que se estaban implementando una nueva temática con el fin de reciclar y reutilizar.

El video viral de TikTok cuenta con más de 476.000 visualizaciones. “Ahorro es progreso. El vaso de la licuadora ya no servía y de algo tenía que servir”, “¡Qué nervios! Ir al interruptor y no saber si solo apaga el foco o lo licua”, “Ideas en 5 minutos”, “Improvisando. No se podían quedar a oscuras”, “Eso se llama reciclar”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.