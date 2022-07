Loro corta trozos de cartón y los coloca en su cola para reponer las plumas que le faltan

Un video compartido en TikTok ha remecido los corazones de miles de cibernautas por el comportamiento de un pequeño lorito para reponer las plumas que le faltaban en una parte de su cuerpo.

A través de la publicación realizada en @Birds_Love, se mostró el preciso instante en que el emplumado animal comenzó a cortar trozos de cartón con su poderoso pico y los ubicó estratégicamente en la cola.

El clip conmovió a miles de seguidores de las redes sociales, ya que más de uno opinó que el animal volador encontró una novedosa forma de reponer las plumas que le habían cortado para evitar que escapara de casa. Sin embargo, otros cibernautas señalaron que el ave no dudó en colocarse las extensiones para verse más hermoso.

Hasta el momento, la grabación ha logrado más de 2,6 millones de visualizaciones en TikTok y miles de comentarios. “Qué triste. Les cortan las plumas para no poder volar y es lo que se está poniendo”, “La última moda. Actualizando la vestimenta”, “Ella solo quiere ponerse sus extensiones”, “Está cogiendo papelitos para hacer su nido, los míos también lo hacen”, “El mío era igual, sacaba las hojas para ponerse, y las plumas de él me las ponía en la cabeza a mí”, fueron algunas reacciones a la tierna publicación que no tardó en convertirse en viral en redes sociales.