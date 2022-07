Astuto perrito sorprende en redes al aprender el juego de saltar la soga

Los animales no dejan de sorprender a los cibernautas por su denodado amor hacia sus amos o sus grandes habilidades. Esta vez, un perrito dejó con la boca abierta a miles en TikTok al mostrar su gran capacidad para jugar a la cuerda con sus propietarios.

Aunque usted no lo crea, un can acaparó todas las miradas en las redes sociales tras protagonizar unas imágenes compartidas en la cuenta @_jeremy132_, en las que se le vio muy contento, jugando a mover la soga.

Por un lado, se hallaba un hombre de avanzada edad y, por el otro, al peludito que sujetaba, con sus dientes, el extremo de la soga. Segundos después, se le vio a uno de sus propietarios saltando muy alegremente, sacando más de una sonrisa a los usuarios en TikTok. Una vez que el muchacho terminó de brincar, el can se llevó la cuerda ‘para no compartir con nadie’.

Videos como el publicado recientemente no han tardado en convertirse en virales, pues, cuando se trata de aquellos protagonizados por los animales, son el número uno en ganar visualizaciones.

Como era de esperarse, en tan solo horas el clip ha acaparado la atención de más de 4,5 millones de usuarios en la popular plataforma de internet china.

“El perro: la cuerda me la llevo yo”, “Mi perro no tiene esa actualización”, “El perrito: como ya no tengo ganas de jugar y me llevo la cuerda porque es mía”, “El perrito: ahora me toca a mí”, fueron solo algunos graciosos comentarios que dejaron los cibernautas en la publicación.