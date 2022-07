Su mamá le manda a lavar el pollo crudo y ella utiliza lavavajilla líquida para desinfectarlo

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por una joven. La muchacha sorprendió a todos sus seguidores al mostrar su método para lavar el pollo crudo. Su madre le pidió que lave el alimento para posteriormente cocinarlo y ella no dudó en usar el lavavajillas en líquido para hacerlo.

“Cuando mi mamá me manda a lavar el pollo”, son las palabras que forman parte del video, en el cual se puede ver cómo la mujer tomó seis presas de pollo y las lavó con el líquido para limpiar los platos. Además de esto, la joven también utilizó papel higiénico para secarlas.

Este contenido multimedia fue difundido por el usuario de TikTok @jeapineda. El material ha obtenido más de 14.400 me gusta y 2.746 comentarios.

“(Risas) De hecho, creo que ese pollo ya no sirve”, “Me parece que lo que acabas de hacer es convertirlo en algo no comestible”, “No me rio porque perfectamente podría ser yo”, fueron algunos mensajes dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.