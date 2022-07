Perrito se enoja con su dueña por llevarlo al dentista y le da la espalda para no verla

Una vez más, los animales domésticos hacen de las suyas en las redes sociales. En esta ocasión, se trata de un travieso perrito que protagonizó una peculiar escena mientras viajaba con su familia en el auto. Su conducta dejó sin palabras a miles de usuarios en Facebook, plataforma en la que fue compartido el gracioso video.

El can fue llevado al veterinario y allí le realizaron una limpieza dental, la cual parece no haber sido de su agrado. Al salir del lugar, sus dueños subieron al can al vehículo y este tomó una peculiar actitud.

Tal como se aprecia en el video compartido por @aleacrd, el enojado perrito no toleró haber estado tanto tiempo en el médico, así que mostró su resentimiento con toda su familia. Mientras iban a bordo del auto, volteó su rostro hacia la ventana y se quedó observando.

Pese a que trataban de llamar su atención, el animal no hacía caso y les daba la espalda para que no lo molesten.

“Estoy enojado porque me hicieron limpieza dental y me quedé cuatro horas en la clínica”, es el texto que se lee en el gracioso video, que ya acumula más de 151.000 likes en las redes sociales.

Asimismo, los comentarios no se hicieron esperar. “Te amo, perrito enojado”, “Qué graciosa su actitud, pero es necesaria una limpieza dental”, “Qué hermoso, si estaba muy molesto”, fueron algunos de ellos.