Joven intenta grabar un video romántico con su novia, pero dron se estrella en su frente

Muchas personas registran en un video las diversas anécdotas que viven con sus seres queridos. Ciertamente, en TikTok se volvió viral un clip que hizo reír a más de uno por el blooper que los novios realizaron mientras intentaban grabar una apasionada escena.

En las imágenes compartidas por el usuario @pitflores, se pudo conocer el divertido video que protagonizó con su pareja cuando trataban de filmar su romántico momento en la playa. Ambos personajes estaban listos para realizar una toma con un dron mientras se mostraban cariñosos; sin embargo, un error ocasionó el hilarante accidente.

El joven abrazaba a su novia y con una de sus manos manipulaba el control de mando del aparato electrónico. Cuando ambos estaban a punto de besarse, el hombre trató de hacer una toma cerca a sus rostros, pero no calculó correctamente la distancia y el dron terminó estrellándose en su frente ocasionándole una grave lesión.

El video viral de TikTok cuenta con más de 1 millón de reproducciones. “Ni me voy a reír porque sí me pasaría”, “Le dio al control ‘beso de tres’”, “El dron también quería beso”, “Ay mi compa era alejamiento no acercamiento”, “Ojalá nunca me pase”, “Se pasó de romántico”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.