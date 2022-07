Video de caracol comiendo tallarines ha dejado a miles horrorizados en las redes sociales

Existe una gran variedad de animales que sorprenden a más de uno en las redes sociales por sus cualidades únicas. Ese es el caso de un caracol que fue grabado por su dueña en el preciso momento en que comía un tallarín. Las imágenes de la mascota dejaron a los usuarios de YouTube impactados.

No cabe duda que la naturaleza siempre tiene algo nuevo que mostrar a las personas. Debido a que ciertas mascotas son poco conocidas, no es muy común aprender sobre su rutina para alimentarse.

En esta ocasión, una joven quiso enseñar que aparentemente su caracol disfrutaba comiendo el tallarín crudo. Las imágenes fueron tan explícitas que cientos no dudaron en manifestar lo disgustados y horrorizados que estaban de ver el clip.

La principal razón, según mencionaron, era por cómo comía con la ‘rara’ boca que tenía el molusco. Varios no conocían que el orificio por el que pasaba el tallarín era la rádula del animal que le permite masticar y digerir. Aunque algunos trataban de explicarlo, otros solo expresaban su desagrado.

El video viral de YouTube tiene más de 22.000 visualizaciones. “No sabía que la boca de los caracoles lucía así. Ahora me dan miedo”, “Estoy muy segura de que tiene dientes ahí dentro”, “Los caracoles siempre me han asustado, con más razón no quiero estar cerca a ellos”, “He quedado sin palabras al ver por primera vez la boca de un caracol”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.

PUEDES VER: Cliente entra a centro comercial y encuentra a un perrito durmiendo en la sección de camas

Buzo se encuentra con letal serpiente de 7 metros en el fondo del mar y sucede algo increíble

El buceo se ha convertido en uno de los deportes extremos más riesgosos de los últimos tiempos, ya que nadar en las profundidades del mar es algo incierto y nadie sabe con qué se puede topar. En Brasil, un buzo que se encontraba en una excursión marina se dio con la sorpresa de que una anaconda de siete metros lo acechaba en el fondo del mar.

El experimentado deportista se encontraba grabando todo con una cámara acuática y, al ver al animal, no tuvo mejor idea que seguir capturando el momento. Según los detalles que se leen en la publicación, la anaconda filmada es una enorme hembra de siete metros que pesa alrededor de 90 kilogramos.