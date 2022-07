Lleva a su abuelo a la fiesta de sus amigos y este se roba el show con sus pasos de baile

Muchos jóvenes suelen salir a distraerse con personas de su mismo rango de edad, pero ¿qué pasaría si invitan a salir a sus abuelos a la fiesta? Aunque parezca una idea divertida y fuera de lo común, un muchacho demostró que puede ser la mejor experiencia de todas. A través de TikTok, se viralizó el video en el que un adulto mayor sacó a relucir sus mejores pasos de electrónica e impresionó a los invitados.

“Mi abuelo enseñándome cómo se baila”, expresó el autor del clip identificado en TikTok como @elmanzanita_27. Las imágenes mostraron cómo el adulto mayor se desenvolvía al ritmo de música techno y era ovacionado por los jóvenes de su alrededor. También bailó parte de la coregrafía de “You’re the one that I want” de Grease con una muchacha.

Sin duda, el nieto de este señor se llevó toda una cátedra de baile que podrá servirle para recrear en otras celebraciones. Asimismo, los internautas de TikTok felicitaron la gran actuación del abuelo y comentaron al respecto.

“Si fuera mi abue, me lo llevaría todos los sábados”, “¡Qué buena clase de baile!”, “Abuelo: estos jóvenes aún no saben”, “Están ante una leyenda”, fueron algunas reacciones de los usuarios.