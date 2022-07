Joven intenta demostrar a su mamá que sabe cocinar, pero confunde el aceite con desinfectante

Lo intentó, pero no lo logró. Cocinar es un arte que algunos no pueden dominar. Así lo demostró un joven en TikTok cuando quiso preparar sus alimentos, pero no tuvo mucho éxito, al cometer un gravísimo error.

Los productos alimenticios muchas veces tienen empaques parecidos a otros, y esto ocasiona que las personas suelan confundirse. Ese fue el caso del protagonista de este clip, quien quiso demostrar que era un buen cocinero, pero terminó por fallar debido a una equivocación.

En las imágenes compartidas por la cuenta @r34army se pudo conocer la acción del joven. Él había intentado freír unas empanadas, pero notó que el aceite solo se había empozado en la sartén sin cumplir su función.

PUEDES VER: Cliente entra a centro comercial y descubre a un perrito durmiendo en la sección de camas

Su madre se acercó a ver lo que estaba pasando y se mostró preocupada por la escena. “¿Qué hiciste?”, preguntó con curiosidad, para luego reírse por la confesión de su hijo.

¿Qué había pasado? Nuestro protagonista había utilizado un desinfectante en lugar del aceite para cocinar, por lo que la preparación que estaba realizando solo fue desperdiciada. El video viral de TikTok tiene más de 8 millones de visualizaciones.