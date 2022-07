Caballo mira ‘inquieto’ cómo grupo de niños golpea una piñata con forma de potrillo

“Sin piñata, no hay posada”, señala una frase mexicana. Quizá, por ello, es que en todas las celebraciones por cumpleaños o fiestas especiales siempre se suele colgar una cajita con regalos en su interior. Actualmente, las hay en todas las formas y colores, es por este motivo que un caballo miraba atentamente cómo unos niños golpeaban, con un mazo, a un recipiente con forma del mamífero. El curioso video es viral en Facebook.

Mediante el canal Viralhog, se mostró a un grupo de niños muy alegres en una fiesta de cumpleaños que se realizaba en el campo. Una de las pequeñas portaba un palo de plástico en la mano, con el que intentaba pegar al animal, hecho completamente de cartón, hasta derribarlo.

No obstante, en lo alto de una colina había un caballo observando algo inquieto la escena, pues, al parecer, pensaba que se trataría de una cría de rocín que estaba siendo aporreado salvajemente.

Las imágenes conmovieron a miles de cibernautas en Facebook, quienes señalaron que los animales sí tendrían sentimientos y esta no sería la primera vez que demuestran su preocupación por otros ejemplares de su especie.

“Pobre caballo, piensa que es un potro al que golpean”, “El caballo está en shock”, “Mi gato negro siempre me mira raro cuando como chocolate, le digo que no te voy a comer”, “Nunca he entendido el concepto de piñata. Compras algo que te gusta y luego lo golpeas”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios en la publicación de Facebook.