Joven pierde a su perro y meses después descubre que está viviendo en otra casa

Te conmoverá. Una nueva historia ha acaparado la mirada de miles en TikTok, puesto que un muchacho encontró en otra casa a su perrito que había perdido meses atrás. Como era de esperarse, el joven se acercó al hogar donde actualmente se encuentra su mascota para conversar con sus nuevos cuidadores. ¿Quieres saber qué pasó? Aquí te lo contamos.

El chico se aproximó a la casa donde estaba viviendo su mascota para hablar con su dueño. Según su testimonio, primero se ofreció a darle dinero para resarcir todos los gastos que habían hecho en beneficio de su querido Maylo, pero fue rechazado. Luego le propuso visitar al animal al menos una vez a la semana, pero también obtuvo una respuesta negativa.

Reke Miller, el dueño del perrito, confesó que no quiso llamar a la policía porque vio innecesario quitarle el cachorro a su nuevo cuidador debido a que este ya se había encariñado. Por ello, buscó otras alternativas, pero obtuvo respuestas de rechazo. Finalmente, dejó inconclusa su historia, pues prometió publicar otro video para dar detalles de lo que pasó al final, pero hasta la fecha no se ha vuelto a pronunciar sobre Maylo.

Este contenido multimedia fue difundido por el usuario de TikTok @rekemiller.oficial. El material ha obtenido más de 6.053 me gusta y 85 comentarios.

“Eso de ir a verlo, creo que no está bien, porque lo confundes”, “Yo ya hubiera llamado a la policía, de mi perrito no me separa nadie”, “Si no te deja, llama a la policía, es tuyo”, fueron algunos mensajes dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.