Adulto mayor es sensación en redes al bailar al mismo estilo de “Fiebre de sábado por la noche”

El video de un hombre de avanzada edad ha dado la vuelta al mundo gracias a TikTok y otras redes sociales, con lo que ha dejado a miles de seguidores inmutados por la gran destreza con la que bailaba pese a ser un adulto mayor.

El señor sacó los ‘pasos prohibidos’ y danzó, como en sus mejores años, el tema “You should be dancing” de la agrupación británica Bee Gees, como si se hubiera trasladado a la década de los 70, cuando recién se estrenaba la película “Fiebre de sábado por la noche”.

Al ver la gran facilidad con la que el sujeto saltaba, doblaba las rodillas y hacía complejos pasos de baile, los seguidores de TikTok no tardaron en dejar sus divertidos comentarios.

“En sus tiempos, seguro la rompía en las discos”, “Me encantan las personas que viven la vida con intensidad”, “Mis respetos a este caballero”, “La juventud se lleva en el alma y baila muy bien. Cuántos corazones habrá conquistado”, “Hasta a mí me dio ganas de bailar. Su ritmo es contagioso”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios a la publicación de TikTok realizada por @Danobs91.