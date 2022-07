Padre protagoniza ‘maratónica’ carrera para alcanzar a su hijo que escapó de centro de vacunación

El miedo a las agujas es muy frecuente tanto en niños como en adultos. Quizá, ese sería el motivo de la reacción de un pequeño que se rehusó a que lo vacunaran contra la COVID-19 y salió huyendo del centro de inmunizaciones, tal como mostró un video viral de TikTok.

A través de una grabación compartida en la cuenta @Huberthdarwinsantana, se vio el preciso instante en que un menor salió corriendo y llorando del centro de vacunación. Al parecer, no estaba dispuesto a resistir el ligero hincón de la aguja.

Sin mirar atrás, el pequeño inició la huida y su padre comenzó a seguirlo desesperadamente, ya que pretendía proteger a su hijo contra el coronavirus. No obstante, el nene no compartía la misma opinión de su padre y corrió lo más rápido que pudo.

El papá protagonizó una ‘maratónica’ carrera para alcanzar al travieso y decisivo niño, mientras que los asistentes al local de EsSalud miraban muy atentos la ‘persecución’. Incluso, uno de los pacientes se animó a grabar el clip y compartirlo en TikTok.

Hasta el momento, el viral ha logrado más de 4,3 millones de visualizaciones y miles de comentarios.

“Ahora el papá sintió todo lo que las madres sentimos cuando llevamos a nuestros hijos al hospital”, “Los viejos de antes con la mirada nomás ponían más orden”, “Ese video es un superanticonceptivo”, “Siete enfermeros no pudieron conmigo, me los saque de encima, pero llegó mi papá y con una mirada solo me quedo estirar el brazo”, “Yo a mis 49 adolescentes años siento el mismo pánico que el niñito. Siento desmayarme de solo ver la aguja”, fueron algunos mensajes que dejaron los seguidores en la publicación de TikTok.