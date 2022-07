Gallinazo intenta ‘comerse’ a un perrito que estaba descansando y provoca la furia del can

Los animales no dejan de sorprender a los seguidores de las redes sociales por sus curiosas historias. Esta vez, el protagonismo recayó sobre un gallinazo y un perro, los cuales desataron los comentarios en TikTok por sus inusuales comportamientos.

A través de una grabación compartida en la cuenta @orielayala598, se visualizó a ambos animales que se encontraban a un lado de un paradero. El perrito estaba recostado sobre el piso, y a un extremo había un emplumado, el cual miraba atentamente cada movimiento de su presunta presa.

Mientras que el can estaba distraído rascándose la patita, el carroñero se acercó y comenzó a morderle el muslo. Al parecer, el plumífero no quería esperar que su botín estuviera muerto o se hallaba muy hambriento que no notó que el peludito aún estaba con vida.

El hecho generó que el perro enfureciera al sentir el picotazo del ave y reaccionara furiosamente contra el pajarraco. Como era de esperarse, las imágenes lograron más de 2 millones de visualizaciones y los comentarios no tardaron en aparecer.

“El perro: Todavía estoy vivo”, “Seguro el perro huele mal y pensaba que estaba muerto”, “El perro: No esperas ni que muera”, “Las personas debieron ayudar al perrito”, “Al inicio pensé que el perro estaba agonizando, porque parecía que estaba botando espuma, y creí que por eso el buitre quería comer calientito”, fueron algunas reacciones a la publicación de TikTok.