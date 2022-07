Emprendimiento canino: perrito solo da la pata a turistas que le dejan propina en su alcancía

En varias ciudades del mundo se ha podido ver a perritos que llaman la atención de los turistas por su atuendo o alguna característica especial. Este fue el caso de un can, que se ganó los aplausos por su gran emprendimiento, al cobrar por cada saludo que brindaba a los transeúntes. Como era de esperarse, el clip no tardó en viralizarse en TikTok.

El protagonista de esta historia fue un peludito cuyo dueño le había colocado un sombrero de vaquero y una chaqueta, pero lo que atrajo las miradas fue la pipa que no dejaba caer en ningún momento.

Algunas personas que se vieron entusiasmadas por el atuendo se acercaron para mirarlo con mayor detenimiento y le pidieron que les diera la patita. Sin embargo, el travieso y emprendedor animal exigía una propina antes de cada saludo.

Tras dejarle unos billetes en la latita que tenía al frente, el can osaba a levantar la pata a los curiosos turistas. Muchos cibernautas señalaron que ‘la vida está cara’ y que el peludito tenía que cobrar para poder comprar su comida.

“El perrito: ‘mi ciela, el saludo tiene un costo’”, “Firulais: ‘nada es gratis en estos tiempos’”, “Tienes que poner la platica primero”, “Si no pagan, no las saluda”, “El buen perrito se gana la comidita”, “Ese Firu sabe como hacer negocio”, “Si no hay dinero, no hay mano”, fueron algunos graciosos comentarios que dejaron los usuarios en la publicación de TikTok.