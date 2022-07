Artista lleva más de 5 años pagando con billetes pintados para difundir su arte

El ingenio de los artistas por difundir su talento sigue sorprendiendo a millones en las redes sociales. Esta vez, una joven pintora reveló, a través de un viral clip de TikTok, que solía pagar con billetes pintados. El arte representado en cada papel moneda emocionó a los usuarios, quienes pudieron observar cada diseño realizado.

La española Mari (@soymariroldan) compartió a través de su perfil un extracto del trabajo que viene realizando por varios años. “Llevo 5 años pagando con dinero pintado para ver cómo de lejos llega mi arte”, reveló mientras mostraba los diversos diseños que tenía.

Como se pudo observar en el video, algunas personas que recibían el billete lo miraban con extrañeza y le preguntaban si se trataba de una obra de arte. “¡Ay! Qué bonito”, fue la respuesta de una de las tantas mujeres que pudo recibir el papel moneda.

Flores, personajes famosos y pinturas antiguas, fueron algunos de los diseños que mostró en la grabación. Tal fue la acogida que tuvo el clip con los cibernautas, que varios reaccionaron a través de los comentarios.

“A mí me dan de esos y me lo quedo yo”, “Si me llega uno, no lo cambio, muy bonitos”, “Ya me gustaría que me llegara alguno pintado por ti”, “Lo siento, pero yo me lo guardo”, fueron los mensajes más destacados.

