“Spider-Man” sube a bus para pedir dinero por tocar a sus arañas, pero la gente lo rechaza

El hombre araña, o también conocido como Spider-Man, es uno de los personajes de acción de Marvel más aclamados por todos los usuarios. Para muchas personas, imitar a estos personajes es sinónimo de una oportunidad para generar ingresos en las calles o en buses. En México, un imitador de este personaje intentó ganarse unas monedas al hacer unas bromas dentro del transporte público, pero la respuesta que recibió no fue la que se esperaba.

Todo empezó cuando un hombre con traje del hombre araña subió a un autobús para pedir dinero a cambio de que las personas tengan la oportunidad de tocar a supuestas arañas, las cuales habían formado parte de la película, según aseguraba.

Una de las pasajeras que se encontraba cerca al hombre, le pidió por favor que aleje sus arañas, pues le atemorizaba estar cerca de ellas; sin embargo, el imitador no tuvo mejor idea que abrir el frasco que contenía a las arañas para acercarlas a la señora, quien no tuvo mejor reacción que tirarlas de su mano para que estas no la toquen.

Este gracioso, pero aterrador clip, fue subido a TikTok por el usuario pakitoquetzalcoat, quien cuenta con más de un millón de seguidores y es un acérrimo imitador del hombre araña.