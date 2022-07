Gatito pide ayuda a policías al ser atacado por un grupo de perros

Las cámaras de seguridad de una calle captaron el preciso instante del ataque de un grupo de perros contra un gato. Los animales mordieron en varias oportunidades al minino hasta dejarlo malherido. Sin embargo, gracias a la intervención policial, el hecho dio un cambio rotundo, como mostró un clip de TikTok.

A través de una grabación compartida en la cuenta @yanilsarome se mostró a los tres canes mordiendo a un gatito que estaba en el medio de una vereda. Al parecer, el peludito no podía caminar producto de las mordisqueadas que le habían dado los perros.

Afortunadamente, apareció en escena un vehículo policial que hizo desistir a los tres canes de continuar con la dura pelea. Pero lo que llamó la atención de los seguidores en TikTok fue que al ver que los miembros de seguridad se pararon, el gato no dudó en acercarse con medio cuerpo sin mover y se arrastró para ‘pedir auxilio’.

Al ver la lamentable escena, los miembros de la seguridad se bajaron de su auto y socorrieron al indefenso animal. Todo parecía indicar que el minino se había escapado de casa y se topó con los traviesos canes que no dudaron en atacarlo hasta dejarle graves heridas.

El video ha logrado más de 1,4 millones de visualizaciones y miles de comentarios, entre los que destacaron que afortunadamente el gato fue hallado por los policías que lo socorrieron a tiempo.

“Pobre gatito, gracias a dios paso la Policía”, “Felicidades a los policías. No todos hubiesen parado”, “Por eso digo que los perros tanto como los gatos son para que estén en su casa y no en la calle. Si no les importa, denlos en adopción a gente que sí los quiera”, fueron solo algunos mensajes que dejaron los seguidores de TikTok.