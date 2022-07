Ladrón intenta robar un auto, pero no sabe conducirlo y pide ayuda a dueño de vehículo

Un video ha dejado asombrados a miles de usuarios en Facebook y otras redes sociales en las que fue publicado. El material muestra el desfachatado comportamiento de un ladrón que intentó robar un vehículo a plena luz del día y con el conductor dentro.

A través de una grabación compartida en la cuenta @speakviral_ se mostró el instante en que un hombre estaba manejando su unidad. A los pocos segundos se paró en frente otro vehículo que le cerró el paso. Momento después se bajó un sujeto con una capucha negra y un arma en la mano, con la que amenazó a su víctima.

Al dueño del carro no le quedó más remedio que entregarlo, pero no imaginó que pasaría algo inesperado. El delincuente se subió al automóvil, pero no pudo hacerlo arrancar. Al parecer, este tenía un bloqueo que impedía ser robado.

A pesar de los múltiples intentos del ladrón, no pudo llevarse el carro y en medio de su desesperación no dudó en llamar al propietario para que lo ‘ayude’ a encenderlo. Afortunadamente, los efectivos policiales que habían monitoreado el hecho llegaron a la zona y lograron bajar al sujeto del vehículo mientras era arrestado.

Como era de esperarse, el video que fue compartido en redes sociales fue aplaudido por los usuarios, quienes aseguraron que se sintieron felices por que el ladrón haya recibido su merecido sin dañar al propietario.