Conoce qué figuras de acción se usaron más en la década de los 90 y del 2000

Las personas que nacieron en los años 90 y 2000 suelen jactarse de que los años de su infancia son los mejores que han existido. Y aunque parezca descabellado, quizás su idea no sea del todo equivocada. ¿El motivo?, Las figuras animadas que salían en torno a las series y películas que se emitían en las pantallas grandes de aquel entonces y que posteriormente se ponían a la venta.

Si retrocedemos en el tiempo, recordaremos que los niños nacidos en décadas anteriores tuvieron un contenido mucho más consistente a diferencia de los de ahora. Una manera de comprobarlo se basa en que varias de las series que consumían los menores siguen teniendo vigencia hoy en día, razón por la cual las compañías han buscado la forma de revivirlas o remasterizarlas para traerlas a las nuevas generaciones.

Sin más que decir, haremos un breve listado de las figuras de acción que nacieron en la década de los 90 o del 2000 y que fueron las más utilizadas por aquellas privilegiadas generaciones.

Buzz y Woody de “Toy story”

Estos dos personajes marcaron una tendencia que hasta hoy sigue intacta. La figuras de acción, que dentro de su película también interpretaban a juguetes, mostraban a un guardián espacial y un vaquero, quienes tenían vida propia y atravesaban muchas aventuras dentro del cuarto de un niño. Si hacemos un pequeño recuento, notaremos que, hace menos de un mes, los cines de todo el mundo estrenaron una película acerca del origen de Buzz Lightyear, el guardián espacial.

Las tortugas ninja

Cómo olvidar a Donatello, Leonardo, Michelangelo, Raphael y al maestro Splinter. Las cuatro tortugas ninjas eran los superhéroes de la ciudad de Nueva York y se encargaban de resguardar a los habitantes de todo peligro. Entre los años 90 y 2000 eran la sensación de todos los infantes.

Power Rangers

Estos últimos en la lista no son los menos importantes. Si hacemos memoria, hace 20 años, no había niño que no cuente con un muñeco de alguna de todas las versiones de los Power Rangers. Si bien este dibujo consistió en superhéroes enmascarados, cuyos poderes variaban según su color, el gusto que desarrolló en grandes y pequeños fue insuperable.