Mujer pregunta a empleados de Google qué estudiaron para ser parte de la compañía

¡Historias inspiradoras para los jóvenes! En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un grupo de trabajadores de Google. Una joven que pertenece a esta compañía se animó a hacer una encuesta a sus compañeros para consultarles cuál fue la carrera que estudiaron y les permitió ser parte de una de las empresas más importantes del mundo.

La muchacha se paseó por las instalaciones para encontrar a algunos de sus compañeros y hacerles la pregunta “¿qué estudiaste para ser parte de Google?”. Algunas carreras mencionadas fueron Negocios Internacionales, Diseño, Ingeniería Eléctrica, Literatura Inglesa, Marketing, Innovación y Tecnología, Relaciones Internacionales y Ciencias Empresariales.

Las universidades en las que se licenciaron también son muy variadas: Rotterdam School of Management, Universidad de Los Andes, New York University, University of California, Berkeley, Dublin City University, entre otros.

PUEDES VER: Joven enseña cómo hizo el doodle de Quino que aparece en la página principal de Google

Este contenido multimedia fue compartido por el usuario de TikTok @adri.zip. El material ha obtenido más de 569.700 ‘me gusta’ y 2.961 comentarios.

“La de los Andes nos da esperanza a muchos”, “Que la diseñadora nos cuente un poco de su experiencia, por favor”, “Buen día para estudiar Negocios Internacionales”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.