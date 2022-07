En más de una ocasión se ha visto a través de TikTok u otras redes sociales espectaculares disfraces que se asemejan mucho a la realidad, como sucedió con el ‘octavo pasajero’.

Si retrocedemos a inicios de los años 80, vendrá a tu mente una película que impactó a miles en las salas de cine. Sí, se trata de “Alien”, aquel extraterrestre que acabó con gran parte de la tripulación al ingresar a una nave espacial.

Es por ello, que los usuarios que esperaban el metro en una ciudad se quedaron realmente pasmados, pues la perfecta caracterización que hizo una persona entusiasmó a muchos en las redes sociales.

Como se mostró en la grabación compartida en la cuenta de TikTok @aleksandra.stevanovic, se vio al extraterrestre sentado en una de las banquetas, al parecer, esperando la llegada de su próximo vagón. Los usuarios que se hallaban a los extremos lo quedaron mirando muy atentamente, puesto que no sabían si se trataba de un robot o un humano.

Hasta el momento, el clip ha logrado más de 3,2 millones de visualizaciones en la popular plataforma china. Los cibernautas no esperaron para dejar sus graciosos comentarios.

“El hombre de al lado: ‘Si no respiro, a lo mejor no me ve’”, “También tienen derecho hacer una vida normal después de rodar la película”, “La señora viéndola. A qué hora ataca”, “Espectacular ese disfraz, yo quiero uno así”, fueron algunas reacciones a la publicación.

Joven sale a pasear con su disfraz de dinosaurio y ‘asusta’ hasta al perro de la vecina

¡Un disfraz que también querrás usar! Las redes sociales han permitido que miles de personas compartan curiosos videos de los que han sido testigos. Ciertamente, una joven que viajaba en un carro grabó una fascinante escena en la que se pudo apreciar a un ‘dinosaurio’ paseando por las calles de Lima. Ella compartió en TikTok el clip mostrando el llamativo disfraz que se llevó todas las miradas.

En las imágenes compartidas por la cuenta @maclasotelo se puede ver cómo una familia camina por una avenida junto a un singular acompañante. Este llamó la atención de los conductores y transeúntes debido a que iba vestido de dinosaurio.