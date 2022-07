Tiktoker tiene singular reacción al encontrarse con el ave más peligrosa del mundo

Los casuarios, también conocidos como las aves más peligrosas del mundo, son capaces de causar heridas mortales con sus enormes garras. Pese a estos riesgos, una joven se animó a compartir su experiencia junto a uno de estos animales. Su reacción no pasó desapercibida para los miles de usuarios de TikTok.

La mexicana Natasha (@holasoy.natasha), que reside en Australia, publicó recientemente en su perfil un video impactante. En este se pudo observa cómo la joven se quedaba inmóvil cuando un casuario se acercaba a ella.

“‘Jurassic Park’ me enseñó que si no me muevo, no me ve”, bromeó la muchacha a través de la descripción del clip, mientras el video mostraba su técnica. Sin hacer ruido alguno, la tiktoker pasó desapercibida para la gran ave que ignoró su presencia y siguió su camino.

Los comentarios tampoco faltaron y algunos cibernautas dejaron sus impresiones en la publicación. “Estás con el ave más peligrosa del mundo y tú solo sonríes, yo estuviera chillando a más no poder”, “Yo digo que todos los animales jurásicos se los quedó Australia”, indicaron.

No fue hasta que un usuario le recordó su miedo por esos plumíferos que respondió con otro clip. “Efectivamente, es el animal que más me daba miedo hasta que llegué a este campamento, donde vive una familia de casuarios libres”, fue su respuesta.